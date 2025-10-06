Şırnak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü M.P. hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Şırnak'ta tırın şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
M.P. (44) idaresindeki 06 JVB 58 plakalı tır, Gabar Dağı'nın Koçağlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan M.P, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel