Şırnak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

Şırnak'ta evine gelen Ömer Kayar ile R.N. arasında çıkan tartışma sonucunda Kayar balta ile başından vurularak öldürüldü. R.N. kaçarken, olayda bir kadın da yaralandı. R.N. daha sonra polis tarafından yakalandı.

ŞIRNAK'ta R.N., evine gelen Ömer Kayar'ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldürdü, bir kadını da yaraladı. Kaçan R.N. polis tarafından yakalandı.

Olay, 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda meydana geldi. R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar'ın başına vurup kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayar'ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.'yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
