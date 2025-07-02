Şırnak'ta Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu 7 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Olayda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Fındık beldesinde Ş.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, belde girişindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile römorktaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından yaralılar Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.