Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Şırnak-Siirt kara yolunda şarampole devrilen bir tankerin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta tankerin şarampole devrildiği kazada sürücüsü yaralandı.

R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker, Şırnak-Siirt kara yolunun Sanayi Sitesi Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
