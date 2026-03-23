Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 37 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 16-22 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.