Haberler

Sokak köpeklerinin saldırdığı 28 koyun öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 28 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı. Hayvanların sahibi Azime Ertak, çadırda hayvancılık yapmaya çalıştıklarını ve maddi imkansızlık nedeniyle ahır yapamadıklarını belirtti.

ŞIRNAK'ta sokak köpeklerinin saldırdığı 28 koyun öldü, 15'i yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Rezuk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; çadıra giren köpekler, koyun sürüsüne saldırdı. 28 koyun öldü, 15 koyun yaralandı. Hayvanların sahibi Azime Ertak, eşini hayatını kaybettikten sonra 8 çocuğuyla geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalıştığını belirterek, "Maddi imkanlarımız olmadığı için ahır yapamadık, çadır kurabildik. Sabah çocuğumu arayıp, köpeklerin çadıra girdiğini söylediler. Geldik, 28 koyunun telef olduğunu, 15 koyunun yaralandığını gördük" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Şırnak Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri de yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
title