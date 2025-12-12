ŞIRNAK'ta sokak köpeklerinin saldırdığı 28 koyun öldü, 15'i yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Rezuk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; çadıra giren köpekler, koyun sürüsüne saldırdı. 28 koyun öldü, 15 koyun yaralandı. Hayvanların sahibi Azime Ertak, eşini hayatını kaybettikten sonra 8 çocuğuyla geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalıştığını belirterek, "Maddi imkanlarımız olmadığı için ahır yapamadık, çadır kurabildik. Sabah çocuğumu arayıp, köpeklerin çadıra girdiğini söylediler. Geldik, 28 koyunun telef olduğunu, 15 koyunun yaralandığını gördük" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Şırnak Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipleri de yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı.