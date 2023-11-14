Şırnak'ta şehit polisler adına kütüphane açıldı
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Şırnak'ta şehit polisler adına kütüphane açıldı Şırnak'ın İdil ilçesi Kız İmam Hatip Lisesinde Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz ve Şehit Muzaffer Tufaner adına okul kütüphanesi yapıldı.
Şırnak'ta şehit polisler adına kütüphane açıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesi Kız İmam Hatip Lisesinde Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz ve Şehit Muzaffer Tufaner adına okul kütüphanesi yapıldı.
İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 8 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Polis Özel Harekat Hakan Yılmaz ve Muzaffer Tufaner adına İdil Kız İmam Hatip Lisesinde okul kütüphanesi kurularak açılışı yapıldı.
Açılış programına Şırnak Valisi Cevdet Atay, il ve ilçe protokolü katıldı. Vali Atay, Öğrencilerle sohbet ettikten sonra kütüphaneyi gezdi. Vali Atay, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle beraber fidan dikti.