Şırnak'ta sarı düğün çiçekleri doğaya renk kattı

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarları açan sarı düğün çiçekleri doğaya renk kattı.

Doğanın canlanması ile birlikte açan çiçeklerle sarı renge bürünen yüksek rakımlı dağlar ve dere kenarındaki güzel manzara dron ile havadan görüntülendi.