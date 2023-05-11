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Şırnak'ta sarı düğün çiçekleri doğaya renk kattı

Şırnak'ta sarı düğün çiçekleri doğaya renk kattı

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Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

Uludere ilçesinin Hilal beldesi dağ yamaçları ve dere kenarları açan sarı düğün çiçekleri doğaya renk kattı.

Doğanın canlanması ile birlikte açan çiçeklerle sarı renge bürünen yüksek rakımlı dağlar ve dere kenarındaki güzel manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

Uludere Şırnak Güncel Haberler

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