Haberler

Şırnak'ta "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi" protokolü imzalandı

Şırnak'ta 'Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi' protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi' için protokol imzaladı. Proje, sağlık kuruluşlarına ulaşım sorunu yaşayan hastalara hizmet vermeyi amaçlıyor.

Şırnak Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba Projesi"nin protokolü imzalandı.

Belediyede düzenlenen protokol imza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile İl Sağlık Müdürü Murat Sili katıldı.

Protokolle belediyenin sağlık müdürlüğüne tahsis ettiği minibüs, kent merkezi ile kırsalda yaşayan ve sağlık kuruluşlarına ulaşım sorunu yaşayan hastalara hizmet verecek.

Törenin ardından belediye önünde açıklama yapan Yarka, daha sağlıklı bir yaşam için İl Sağlık Müdürlüğü ile kent merkezi ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 15 kişilik araçla lojistik destek sağlayacaklarını ifade eden Yarka, "Vatandaşlarımız artık 'Aracım yok, gelemedim' demeyecek. Vatandaşlarımız 'Alo' dediği zaman hizmet ayaklarına gidecek. Şırnak Belediyesi olarak bu ve buna benzer hizmetleri vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yarka, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Sili de projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Yarka ve Sili, tahsis edilen aracı inceledi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Fenerbahçe'de tarihi gün! Taraftarlar bu akşam "Oh be" diyecek
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz
Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı

Kendi arabasını ilanda gördü, fiyatı fark edince isyanı ikiye katlandı