Şırnak Valiliği sağanaktan etkilenen Kasrik beldesi sakinlerine sıcak yemek desteği sağlıyor

Şırnak Valiliği, sağanaktan etkilenen Kasrik beldesindeki 11 aileye sıcak yemek ve gıda yardımı yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Şırnak Valiliğince 2 gündür sağanaktan etkilenen Kasrik beldesindeki 11 aileye sıcak yemek ve gıda yardımı yapılıyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan sıcak yemek ve gıda kolilerini 2 gündür 11 aileye ulaştırıldı.

Vakıf Müdürü Hasan Güngen, sağanaktan etkilenen vatandaşlara Valilik talimatıyla destek olduklarını söyledi.

Güngen, "Sağanaktan etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
