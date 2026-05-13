Beytüşşebap'ta sağanak sele yol açtı

Beytüşşebap ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu asma köprü yıkıldı, bazı sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu hasar gören bölgede çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde dün gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Karşıyaka Mahallesi'nde yağış nedeniyle su debisi yükselen dere taştı, dere üzerindeki asma köprü yıkıldı, bağlantı köprüsü ise zarar gördü.

Dereden taşan sular nedeniyle bazı sebze ve meyve bahçeleri zarar görürken, 3 otomobilde de hasar meydana geldi.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Kamil Durmuş, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve İlçe Özel İdaresi ekipleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren taşkın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık koordinasyonunda belediye ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince de bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Fadıl Aslan
