Şırnak'ta rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Mesteki'nin cenazesi Hatay'da defnedildi.

Mesteki'nin cenazesi görevli olduğu Şırnak'tan memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi.

Rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Mesteki için Aşağıkarafakılı Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Mesteki'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Emin Kaymak ile Kaymakam Safa Kahraman da katıldı.