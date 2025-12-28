Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kontrolden çıkan pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine acil ekipler sevk edildi.
Mehmet Ali K'nin kullandığı 25 ADL 847 plakalı pikap, Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Taşarası köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak Yeşilöz Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Pikap bir süre sonra suya gömüldü.
Yaralılar, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel