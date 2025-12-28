Şırnak'ta dereye düşen pikaptaki 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde pikabın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali K'nin kullandığı 25 ADL 847 plakalı pikap, Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun Taşarası köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak Yeşilöz Deresi'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Pikap bir süre sonra suya gömüldü.

Yaralılar, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????