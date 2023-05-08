Şırnak'ta oyun parkında yangın çıktı

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir oyun parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir oyun parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Seyrantepe oyun parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol söndürdü.

Yangında parkın içinde bulunan oyun grupları kullanılmaz hale geldi, vatandaşlar parkın bilerek yakıldığını iddia etti.