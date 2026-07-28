Şırnak'ta otomobil devrildi: 4 ağır yaralı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, Akdizgin köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA