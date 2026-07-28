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Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 4 ağır yaralı

Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 4 ağır yaralı
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ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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