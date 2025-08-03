Şırnak'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milli Jandarma Karakolu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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