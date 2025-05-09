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Şırnak'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta
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Şırnak'ta orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Şırnak'ta orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Şırnak Cizre kara yolu Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli bölgesinde düzenlendi.

Vali Birol Ekici, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla bugün 81 ilde vatandaşları bilinçlendirmek için düzenlediği 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde çöp topladıklarını söyledi.

Ekici, "Hiçbirimiz unutmayalım ki çevre ve ormanlar bizim atalarımızdan aldığımız miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız değerlerimizdir. Onun için ormanlarımızı koruyalım." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Orman İşletme İl Müdürü Reşit Tunç, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak, temizlik yaptı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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