Şırnak'ta operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliye adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 5-11 Ekim'de jandarma ekiplerince kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Ekim'de asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 1 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile kullanma aparatı ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA