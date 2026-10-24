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Şırnak'ta motosikletin kamyonete çarptığı kazada sürücü Serhat Bahşiş öldü

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Şırnak'ta motosikletin kamyonete çarptığı kazada sürücü Serhat Bahşiş öldü
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Şırnak merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde akşam saatlerinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Bahşiş (25) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Serhat Bahşiş (25) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde meydana geldi. Serhat Bahşiş yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, A.K. yönetimindeki 73 SG 448 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bahşiş ile arkasındaki İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Serhat Bahşiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bahşiş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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