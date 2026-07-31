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Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.A. (33) idaresindeki 06 AFL 975 plakalı kamyonet, Dirsekli Mahallesi'nde H.O. (42) yönetimindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.T. (28) ve Y.A, (5) Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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