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Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendise ulaşmak için çalışma başlatıldı

Şırnak'ta dağda mahsur kalan 2 mühendise ulaşmak için çalışma başlatıldı
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Şırnak'ın Balveren beldesinde numune almak için dağlık araziye çıkan 2 mühendis mahsur kaldı. AFAD, jandarma ve askeri helikopter destekli kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterin iniş yapamaması üzerine dağcı ekibi 3 saatlik yürüyüşle bölgeye hareket etti.

ŞIRNAK merkeze bağlı Balveren beldesi kırsalındaki dağlık alanda mahsur kalan 2 mühendise ulaşılması için AFAD, jandarma ve askeri helikopterin katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterin güvenli iniş yapabileceği alan bulunamayınca AFAD'ın dağcı ekibi yaklaşık 3 saat sürecek yürüyüşle bölgeye hareket etti.

Olay, akşam saatlerinde Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi Ballıkaya mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Numune almak amacıyla dağlık araziye çıkan 2 mühendis, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, mühendislerin kendilerine gönderdikleri videodan mahsur kaldıkları yeri tespit etti. Ancak bölgenin sarp kayalıklar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşımın güç olması üzerine AFAD Başkanlığı koordinesinde hava desteği talep edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri helikopter de kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Bölgede inceleme yapan helikopter ekibi, güvenli iniş yapılabilecek uygun alan bulunamaması nedeniyle mahsur kalan mühendislere ulaşamadı. Mühendisler mahsur kaldıkları yerde ateş yakarak hem ısınıp hem de yerlerini belli ederken, AFAD'ın dağcı ekibi, mühendislerin bulunduğu bölgeye ulaşmak amacıyla yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen yürüyüşe başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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