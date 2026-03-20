Şırnak Valiliğinden yağmur ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, sağanak ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve ilçelerde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ile yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, heyelan, buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.