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Şırnak'ta kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Şırnak'ta kurt saldırısına uğrayan 30 küçükbaş hayvan telef oldu

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren kurt, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren kurt, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Şenoba beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiren Hasan Oran, sabah saatlerinde ağıla girdiğinde hayvanlarının telef olduğunu gördü.

Kurdun 30 küçükbaş hayvanını telef ettiğini fark eden Oran, durumu Uludere İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, ağılda yaptıkları incelemenin ardından tutanak tuttu.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel

Hisarcık Uludere Şırnak Güncel Haberler

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