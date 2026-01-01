Haberler

Şırnak'ta kuaför, kardan adamı tıraş etti

Güncelleme:
Şırnak'ta erkek kuaförü Halil Atak, kar yağışı sonrası yaptığı kardan adamı tıraş ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde kuaför Halil Atak, iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Ardından peştamal bağladığı kardan adamı tıraş etmeye başladı. Atak'ın makas ve tarakla kardan adamı tıraş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekileri de gülümsetti.

Haber ve Görüntü: Sekvan KÜDEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
