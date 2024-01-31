Şırnak'ta kömür ocağında kaza: Operatör yaralandı
Şırnak'ta bir kömür ocağında yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kepçe operatörü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞIRNAK'ta kömür ocağında, üzerine kaya parçaları düşen kepçenin operatörü M.B., yaralandı.
Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkisindeki 1 Nolu Kömür Ocağı'nda yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının altında kalan kepçenin operatörü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operatör M.B., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. M.B. ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.