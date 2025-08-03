Şırnak'ta Kırsalda Örtü Yangını Çıktı

Şırnak'ta Kırsalda Örtü Yangını Çıktı
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Şırnak'ın Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde çıkan örtü yangınına itfaiye ve Jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeni henüz belirlenmedi.

ŞIRNAK'ın merkez Balveren beldesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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