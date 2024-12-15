Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi nehirde bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki çobanın cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ulaş köyünden sabah saatlerinde çoban arkadaşıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muhsin Gök (26) Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Damlabaşı köyü kırsalında kayboldu. Gök'ten haber alamayan arkadaşı, durumu ailesine ve jandarmaya bildirdi. Bölgede başlatılan arama çalışmasında Gök'ün bastonu ve kıyafetleri Dicle Nehri'nin kenarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ BİR KİLOMETRE UZAKTAKİ NEHİRDE BULUNDU

Çobanın suda boğulduğu ihtimali üzerine AFAD'dan destek istendi. Bölgeye sevk edilen AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, nehirde arama çalışması başlattı. Ekipler, Gök'ün cansız bedenini, eşyalarının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzakta nehirde buldu. Gök'ün cenazesi, otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi nehirde bulundu
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
img

Komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı! Kendini böyle savundu
img

Üniversiteli genç trafikte bıçaklanarak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ? Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman? Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim? Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.