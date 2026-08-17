Haberler

Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, 4 keçisinin eksik olduğunu fark etti.

Keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirleyen Ölmez, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 4 keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Okan Buruk arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: AB'ye üyelik artık öncelik değil

Erdoğan'dan Avrupa'ya rest: AB'ye üyelik artık öncelik değil
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu

Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu