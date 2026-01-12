Haberler

Şırnak'ta kapalı köy yolu kalmadı

Güncelleme:
Şırnak'ta etkili olan kar yağışına rağmen İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde yürütülen çalışmalarda, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

ŞIRNAK'ta yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi geçen kar yağışına rağmen ekiplerin çalışmasıyla kapanan tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için sahaya çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla tüm köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. Ekipler köyler ile yer yer kar kalınlığı 2 metreyi geçen yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Cudi Dağı güzergahında bazı noktalarda zorlu kış şartlarıyla mücadele eden ekipler, kar küreme ve yol genişletme çalışmalarının yanı sıra, buzlanma ve yolların yeniden kapanma riskine karşı da önleyici tedbirler alıyor.

Şırnak İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirterek, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
