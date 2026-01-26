Haberler

Şırnak'ta karla mücadele ekipleri eksi 14 derecede de sahada

Şırnak'ta karla mücadele ekipleri eksi 14 derecede de sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye kadar düşen sıcaklıklara rağmen karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Özellikle yüksek rakımlı alanlarda durum zorlaşırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen karla mücadele ekipleri, aralıksız çalışma yürütüyor.

Şırnak merkez ile ilçelerde kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda yoğun mesai harcıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı alanlarda çalışmalar güçlükle ilerliyor. Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı kapalı olan yayla köyleri ile Başaran, Ayvalık ve Mutluca köylerinde İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz görev yapıyor. Yetkililer, yaylalarda yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yol açma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtirken, olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor