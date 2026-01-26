Şırnak'ta karla mücadele ekipleri eksi 14 derecede de sahada

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve eksi 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen karla mücadele ekipleri, aralıksız çalışma yürütüyor.

Şırnak merkez ile ilçelerde kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda yoğun mesai harcıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı alanlarda çalışmalar güçlükle ilerliyor. Hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı kapalı olan yayla köyleri ile Başaran, Ayvalık ve Mutluca köylerinde İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz görev yapıyor. Yetkililer, yaylalarda yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yol açma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtirken, olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.