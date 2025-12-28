Şırnak'ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü

ŞIRNAK'ta kar yağışı sırasında 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım düştü.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, yer yer gök gürültüsüyle birlikte görüldü. Yağış sırasında Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıldırımın isabet ettiği noktada hasar meydana geldi. Ayrıca apartmandaki bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.

Haber ve Görüntü: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK