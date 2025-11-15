Haberler

Şırnak'ta Kar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Cizre'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıktı. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Cizre ilçesinde de etkili olan sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçede bazı araçlar oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Araçlar vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
