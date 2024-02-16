Şırnak'ta kapanan Tanin Geçidi yeniden açıldı

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde çalışma yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Tanin Geçidi'nde ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ekiplerce, gece gündüz çalışma yapılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.