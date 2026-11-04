Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi, sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı

Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi, sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyü Birini mevkisinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı ve araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Aslanbaşar köyü Birini mevkisinde Ferhat F. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA