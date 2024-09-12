Şırnak'ta kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
M.D'nin kullandığı 73 T 0012 plakalı taksi, Şırnak Cizre karayolu 15'inci kilometresi Toptepe köyü mevkisinde H.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet ve taksi refüje çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 2 sürücü Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şırnak'ta kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 73 T 0012 plakalı taksi, Şırnak Cizre karayolu 15'inci kilometresi Toptepe köyü mevkisinde H.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet ve taksi refüje çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 2 sürücü Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????