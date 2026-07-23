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Silopi'de kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Silopi'de kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cizre-Silopi kara yolu Çukurca köyü mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 EDG 708 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan K.Ö. (18) ve Kemal Ökdem (29) hastaneye kaldırıldı; durumu ağır olan Ökdem kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cizre-Silopi kara yolunun Çukurca köyü mevkisinde meydana geldi. Cizre'den Silopi yönüne ilerleyen 34 EDG 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan K.Ö. (18) ile Kemal Ökdem (29) yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kemal Ökdem, kurtarılamadı. Ökdem'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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