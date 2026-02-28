Haberler

Şırnak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon devrildi, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.B'nin kullandığı 34 DTG 926 plakalı kamyon, Şırnak-Uludere kara yolu Gülyazı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Y.O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son