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Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü

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47 yaşındaki Emine A, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla hastaneden alınarak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen kadın, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

47 yaşındaki Emine A, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen kadın, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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