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Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetleri stantlarda tanıtıldı

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Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetleri stantlarda tanıtıldı
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Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetleri kadınlara anlatıldı. Belediye Dengbejevi'nde kurulan stantlarda broşür dağıtıldı, bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Belediye Dengbejevi'nde kadınlara yönelik gerçekleştirilen programda, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından kurulan stantlarda kadınlara kurumların sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Melike Tatar, kurum olarak her zaman kadınlara yönelik programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tatar, "'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' buluşmaları kapsamında kurumumuzdan hizmet alan kadınlarımıza yönelik hizmet bilgilendirmesi yaptık. Kadınlarımızın haklarının ne olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu konuda toplumsal bilinç de oluşturmak istiyoruz. Kadınlara şiddetle mücadelede gerekli desteği sağlamak için buradayız. Bu konuda da kurumlar arası işbirliğini önemsiyoruz. Emniyet müdürlüğü, jandarma, Yeşilay, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü de burada. Herkes kendi alanında kadınlara bilgiledirme yapacak. Kadınlara bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor." dedi.

Programda daha sonra kadınlara bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA
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