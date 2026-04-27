Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 45 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,70 gram sentetik uyuşturucu, 7,79 gram bonzai, gümrük kaçağı 20 bin 720 paket sigara, 10 bin elektronik sigara tütünü, 18 cep telefonu, 1950 puro, 75 elektronik sigara, 27 kilogram nargile tütünü, 12 kilogram çay, uzun namlulu silah, 79 fişek, 9 şarjör, araç plakası, 86 kilogram altın ile 7 bin 470 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.