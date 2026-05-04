Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 125 şüpheliye adli işlem uygulandı

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 125 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 27 Nisan-3 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 139 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 53 bin 916 paket sigara, 1104 elektronik sigara ve likiti, 97 kilogram nargile tütünü, 2 bin 844 muhtelif hırdavat malzemesi, 1632 tekstil ürünü, 933 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 280 muhtelif malzeme ele geçirildi, 125 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
