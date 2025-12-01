Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında metamfetamin, esrar, eroin ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 74 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,74 gram metamfetamin, 13,24 gram esrar, 2,76 eroin, gümrük kaçağı 41 bin 420 paket sigara, 3 bin 441 ilaç, 30 elektronik sigara, 4 bin elektronik sigara tütünü, 325 cep telefonu, 5 litre alkol, 8 bin 350 gözlük, oyuncak, ayakkabı, gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
