Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta 16-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı. 7 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen eşyalar arasında uyuşturucu, cep telefonları ve sigara gibi kaçak ürünler yer aldı.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 72 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 16-22 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 75 gram skunk, gümrük kaçağı 71 cep telefonu, 25 bin 39 paket sigara, 138 elektronik sigara ve likiti, 50 kilogram nargile tütünü, 1232 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 848 tekstil ürünü, 2 bin 619 kozmetik ve süs eşyası ile 871 muhtelif malzeme ile 2 altın sikke, 58 bin 490 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur