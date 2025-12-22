Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar, 15-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 15-21 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 gram esrar, 2 payp (uyuşturucu kullanma aparatı), 169 yazılı doküman, 46 cep telefonu, gümrük kaçağı 22 bin 146 paket sigara, 195 puro, 54 kilogram nargile tütünü, 86 elektronik eşya, 1358 muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 285 tekstil ürünü ile 573 muhtelif malzeme ele geçirildi.
