Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar, 15-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 15-21 Aralık'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 gram esrar, 2 payp (uyuşturucu kullanma aparatı), 169 yazılı doküman, 46 cep telefonu, gümrük kaçağı 22 bin 146 paket sigara, 195 puro, 54 kilogram nargile tütünü, 86 elektronik eşya, 1358 muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 285 tekstil ürünü ile 573 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
