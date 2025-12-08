Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem yapıldı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları kapsamında 107 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 107 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda bir haftada yapılan aramalarda,149,92 gram bonzai, 152,46 gram esrar, 4,42 gram metamfetamin, 21,17 gram eroin, 1 gram kokain, 4 sentetik ecza malzemesi, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 164 bin 200 paket sigara, 23 bin 400 elektronik sigara likiti, 900 litre akaryakıt, 500 puro, 454 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 4 litre alkol, 123 gözlük, cep telefonu aksesuarı ile ayakkabı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 107 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
