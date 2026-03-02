Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 89 şüpheli yakalanırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamındaki ele geçirmeler arasında uyuşturucu, cep telefonları ve sigara bulunuyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 22 Şubat-1 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai, 11 gram esrar, 6 sentetik hap, 2 gram eroin, 7 uyuşturucu aparatı, 1 kilo 472 gram altın, gümrük kaçağı 42 cep telefonu, 18 bin 605 paket sigara, 1989 elektronik sigara ve likiti, 110 kilogram nargile tütünü, 3 bin 70 muhtelif hırdavat malzemesi, 919 tekstil ürünü, 1372 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 984 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.