Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 89 şüpheli yakalanırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamındaki ele geçirmeler arasında uyuşturucu, cep telefonları ve sigara bulunuyor.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 89 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 22 Şubat-1 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 35 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai, 11 gram esrar, 6 sentetik hap, 2 gram eroin, 7 uyuşturucu aparatı, 1 kilo 472 gram altın, gümrük kaçağı 42 cep telefonu, 18 bin 605 paket sigara, 1989 elektronik sigara ve likiti, 110 kilogram nargile tütünü, 3 bin 70 muhtelif hırdavat malzemesi, 919 tekstil ürünü, 1372 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 984 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
