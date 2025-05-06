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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,63 sentetik uyuşturucu, 11,79 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 480 paket sigara, 1080 elektronik sigara tütünü, 65 cep telefonu, 131 bin 850 muhtelif ilaç, 2 tabanca, 3 fişek, 2 şarjör, 329 elektronik sigara ve 228 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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