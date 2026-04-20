Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 109 kişiye adli işlem uygulandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 109 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kentte 13-19 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 29 bin 843 paket sigara, 32 kilogram çay, 1572 elektronik sigara ve likiti, 450 puro, 62 kilogram nargile tütünü, 457 muhtelif hırdavat malzemesi, 304 tekstil ürünü, 694 kozmetik ve süs eşyası ile 275 muhtelif malzeme ele geçirildi.

109 şüpheliye adli işlem yapıldı.